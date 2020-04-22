ВЦИОМ дал прогноз по голосованию по поправкам к Конституции

22 Апр 2020 2020-04-22T13:55:58+03:00

По данным мониторингового исследования, если бы голосование состоялось сегодня, то поправки поддержали бы 67-68% проголосовавших

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22 апреля Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал на своем сайте http://www.wciom.ru данные мониторингового исследования о намерениях россиян принять участие в Общероссийском голосовании и их отношении к изменениям в Конституцию.

ВЦИОМ проводил телефонный опрос 17 апреля 2020 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Использовался метод случайной выборки, извлеченной из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России.

По результатам опроса на голосование пошли бы две трети россиян - 66%. Из них почти половина точно намерены это сделать. Не планируют участвовать в голосовании 15% опрошенных, 9% категорически отвергают такую возможность.

За поправки собираются проголосовать 50% от тех, кто планирует принять участие в голосовании, против - 26%.

Эксперты ВЦИОМ отметили, что если бы голосование состоялось 22 апреля, как было намечено, то явка составила бы 52-54% от имеющих право голоса. При этом «ЗА» поправки проголосовали бы 67-68% участников, против – 27-30%, испортили бы бюллетень 3-5% участников.