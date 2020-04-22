2020-04-22T13:59:00+03:00
Спорт

Боксер Денис Лебедев назвал главное сожаление в своей карьере

Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе рассказал, как живет, покинув спорт
Елена АКИМОВА
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Денис Лебедев рассказал, как живет после окончания карьерыДенис Лебедев рассказал, как живет после окончания карьеры
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Бой с Табисо Мчуну стал для российского боксера Дениса Лебедева последним. Сегодня про ту встречу спортсмен говорит «это скорее не он выиграл, а я проиграл». После поражения от Мчуну Лебедев решил, что пора повесить перчатки на гвоздь.

- У меня был большой простой, и я не чувствовал азарта, огня, какой ощущал ранее. Профессиональный спорт, а тем более бокс — это не игрушки. Это очень опасно, а у меня много детей. Кто будет о них заботиться, если что-то случится со мной? Поэтому решил не рисковать, - рассказывает RT экс-чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Денис Лебедев.

Сегодня спортсмен живет «спокойной» жизнью. На ринг не выходит, но забор не меньше. С утра традиционная пробежка. Говорит, что «настолько привык бегать, это как завтрак. Если не сделаю, чувствую себя неважно».

До карантина нужно было успеть отвезти ребенка в школу, потом зарядка, прогулка с собаками и множество других забот.

Что касается денег, то боксер с юмором говорит, что это единственное сожаление за карьеру.

- Деньжат маловато заработал. Хотел бы побольше. (Смеётся.) На самом же деле я ни о чём не жалею. На эти деньги содержу 6—8 человек. У меня машина, дом, плачу налоги. Все это делаю благодаря спорту. Но есть другие возможности зарабатывать, - говорит боксер.

Что касается ошибок, то это поздний переход из любительского бокса в профессиональный.

- Все-таки те 300 с небольшим боев мне мешали. Было достаточно провести 100—150, - заключил Денис Лебедев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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