Мишустин оценил готовность больниц к росту числа пациентов с коронавирусом

22 Апр 2020 2020-04-22T14:42:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр Михаил Мишустин оценил готовность больниц к распространению коронавируса.

Регионы получили средства на создание дополнительных мест в больницах. Президент поставил им срок - завершить подготовку к 28 апреля. Но не везде сумели оперативно наладить работу.

- Остается меньше недели, чтобы это поручение выполнить. Результаты, которые есть на сегодняшний день, вряд ли можно признать удовлетворительными, - сказал премьер.

Сегодня 22 апреля он провел заседание президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

Глава правительства напомнил - ситуация серьезная. Регионы пока отстают от Москвы по распространению коронавируса, но все может измениться через 2-3 недели, если сейчас не принять меры. Больницы должны быть готовы к увеличению числа пациентов с коронавирусом, даже если в конечном счете это не понабобится.

Готовновность в ряде регионов всего 10 процентов от плана.

Из-за неточных расчетов по потребности и оснащению коечных мест, предоставленными губернаторами, в марте пришлось вносить изменения

- На уточнения и дополнительные финансовые запросы глав субъектов Российской Федерации мы достаточно быстро отреагировали,- сообщил Мишустин.

ИСТОЧНИК KP.RU