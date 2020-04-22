В Крыму найден мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин
В Крыму найден мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин. Эту информацию подтвердил источник kp.ru.
Обстоятельства и причины его смерти пока не известны. Официальных комментариев не поступало.
Пропал столичный чиновник несколько недель назад. Но близкие ожидали его возвращения и пытались искать своими силами.
Известно, что 47-летний замглавы департамента культуры Москвы отправился в Краснодарский край еще в марте. 25 числа прошлого месяца из Краснодара он прибыл в Ялту на такси. В последний раз его видели живым 30 марта.
Заявление о пропаже в полицию написала супруга Ошарина только в апреле. К поискам чиновника присоединились волонтеры, причем его искали как в Крыму, так и в Москве.
В итоге, тело обнаружено в съемной крымской квартире, в ванной. Входная дверь при этом была закрыта на ключ изнутри.
Леонид Ошарин возглавлял Московский академический театра имени Владимира Маяковского.
ИСТОЧНИК KP.RU