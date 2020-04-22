Продажи бензина на автозаправках России сократились почти вдвое
Мир находится в самой активной стадии снижения мирового спроса на нефть
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Продажи бензина на российских АЗС сократились примерно на 40-50%, дизеля – на 30 процентов, авиакеросина – на 50-60%. В настоящее время мир находится в самой активной стадии снижения мирового спроса на нефть, оно составляет 20-30 миллионов баррелей в сутки. Об этом 22 апреля сообщил министр энергетики России Александр Новак.
ИСТОЧНИК KP.RU
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