Продажи бензина на автозаправках России сократились почти вдвое

22 Апр 2020 2020-04-22T15:31:56+03:00

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Продажи бензина на российских АЗС сократились примерно на 40-50%, дизеля – на 30 процентов, авиакеросина – на 50-60%. В настоящее время мир находится в самой активной стадии снижения мирового спроса на нефть, оно составляет 20-30 миллионов баррелей в сутки. Об этом 22 апреля сообщил министр энергетики России Александр Новак.

ИСТОЧНИК KP.RU