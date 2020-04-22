2020-04-22T15:52:20+03:00
Общество

В Минпромторге сообщили о росте производства аппаратов ИВЛ в России

В апреле производство аппаратов искусственной вентиляции легких будет увеличено в 8 раз
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Минпромторге сообщили о росте производства аппаратов ИВЛ в РоссииВ Минпромторге сообщили о росте производства аппаратов ИВЛ в РоссииФото: Иван МАКЕЕВ
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В этом месяце производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), необходимых для больных с тяжёлой формой коронавирусной инфекции, будет увеличено в 8 раз до 800 штук, в мае - до 2,5 тысячи штук, в июне - до 3,5 тысячи штук. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

«За счет этих действенных решений в апреле будет увеличено производство ИВЛ в 8 раз - со 120 до 800 единиц. В мае должны выйти на 2,5 тысячи штук, в июне - на 3,5 тысячи, если, конечно же, партнеры нас не подведут», - заявил министр

Напомним, накануне в Росгвардии сообщили, что российское правительство выделило из резервного фонда почти 1,3 миллиарда рублей на приобретение аппаратов ИВЛ, а также других медицинских приборов для борьбы с коронавирусом COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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