2020-04-22T16:41:57+03:00
Политика

Песков назвал очередной чушью сообщение о ссоре Путина и бен Сальмана

Ранее СМИ появилась публикация о телефонном разговоре на повышенных тонах российского президента и наследного принца Саудовской Аравии
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков назвал очередной чушью сообщение о ссоре Путина и бен СальманаПесков назвал очередной чушью сообщение о ссоре Путина и бен СальманаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал очередной чушью публикации в СМИ о ссоре президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в ходе телефонного разговора перед саммитом ОПЕК+.

«Чушь очередная», - передают РИА Новости слова представителя Кремля.

Ранее издание Middle East Eye со ссылкой на свои источники в Саудовской Аравии сообщило, что в начале марта у Путина и Мухаммеда бен Сальмана коб состоялся телефонный разговор на повышенных тонах, который в итоге закончился ссорой. После чего сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти не состоялась.

Напомним, в марте сделка ОПЕК+ не состоялась. Сторон не смогли договориться о снижении нефтедобычи. Следующие заседание состоялось 9 апреля в формате видеоконференции. Изначально страны-участницы не удалось прийти к соглашению, поскольку Мексика единственная не дала свое согласие на сокращение добычи. После четырех дней переговоров договор все таки удалось заключить и с 1 мая почти все производители нефти в мире начнут сокращать свою добычу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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