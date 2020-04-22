Песков назвал очередной чушью сообщение о ссоре Путина и бен Сальмана
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал очередной чушью публикации в СМИ о ссоре президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в ходе телефонного разговора перед саммитом ОПЕК+.
«Чушь очередная», - передают РИА Новости слова представителя Кремля.
Ранее издание Middle East Eye со ссылкой на свои источники в Саудовской Аравии сообщило, что в начале марта у Путина и Мухаммеда бен Сальмана коб состоялся телефонный разговор на повышенных тонах, который в итоге закончился ссорой. После чего сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти не состоялась.
Напомним, в марте сделка ОПЕК+ не состоялась. Сторон не смогли договориться о снижении нефтедобычи. Следующие заседание состоялось 9 апреля в формате видеоконференции. Изначально страны-участницы не удалось прийти к соглашению, поскольку Мексика единственная не дала свое согласие на сокращение добычи. После четырех дней переговоров договор все таки удалось заключить и с 1 мая почти все производители нефти в мире начнут сокращать свою добычу.
ИСТОЧНИК KP.RU