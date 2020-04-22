Путин и Меркель обсудили ситуацию с коронавирусом и урегулирование в Донбассе

22 Апр 2020 2020-04-22T16:53:33+03:00

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В ходе телефонного разговора российский лидер Владимир Путин и немецкий канцлер Ангела Меркель обсудили ситуацию с коронавирусом, а также урегулирование в Донбассе и ситуацию на рынке нефти. Об этом сообщили в Кремле.

В сообщении отмечается, что российский президент и глава немецкого правительства дали позитивную оценку состоявшемуся на днях обмену удерживаемых лиц между Киевом, ДНР и ЛНР, а также подчеркнули важность тесной координации усилий в борьбе с распространением коронавируса COVID-19 при активном участии ВОЗ.

Напомним, процедура обмена пленными между Киевом и Донбассом проходила около КПП линии соприкосновения в окрестностях Горловки. В первые за 2020 год в результате обмена Донецкая и Луганская Народные Республики передадут Украине 19 человек и заберут 18. На месте также работают наблюдатели ОБСЕ и сотрудники совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, а также представители омбудсмена ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU