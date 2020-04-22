Московские власти опровергли информацию о дефиците соли в магазинах

22 Апр 2020 2020-04-22T16:38:00+03:00

Появились данные о том, что повышенный спрос привел к дефициту соли в столице

Изменить размер текста: A A

Власти российской столицы опровергли сообщения о дефиците пищевой соли в магазинах Москвы. Ранее появилась информация о том, что рекомендации медиков по использованию соляного раствора для профилактики коронавирусной инфекции привели к резкому повышению спроса на соль на 20 процентов.

Материал дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU