Московские власти опровергли информацию о дефиците соли в магазинах
Появились данные о том, что повышенный спрос привел к дефициту соли в столице
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Власти российской столицы опровергли сообщения о дефиците пищевой соли в магазинах Москвы. Ранее появилась информация о том, что рекомендации медиков по использованию соляного раствора для профилактики коронавирусной инфекции привели к резкому повышению спроса на соль на 20 процентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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