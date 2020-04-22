2020-04-22T16:50:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Выступавший против карантина мужчина умер от коронавируса

60-летний гражданин США по последнего не верил в серьезность пандемии
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Выступавший против режима самоизоляции мужчина умер от коронавирусаВыступавший против режима самоизоляции мужчина умер от коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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60-летний гражданин США до последнего не верил в пандемию коронавируса. В своих постах в социальных сетях Джон МакДэниел резко критиковал режим самоизоляции и людей, которые ему следуют. Сознательных граждан мужчина называл параноиках и призывал их не мешать всем остальным вести нормальный образ жизни.

Кроме того, он заявлял о том, что у властей нет полномочий, чтобы закрывать рестораны и бары. А режим самоизоляции мужчина называл политической уловкой.

Однако скептицизм не спас Джона МакДэниела самого от заражения коронавирусом. Болезнь у мужчины диагностировали в конце марта, а в апреле он скончался в больнице, пишет издание Mirror.

Напомним, число зараженных коронавирусом по всему миру превысило 2,5 миллиона человек. С начала пандемии скончались 171,7 тысяч пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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