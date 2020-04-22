Цена нефти марки WTI растёт на 30%

22 Апр 2020 2020-04-22T17:15:56+03:00

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В среду, 22 апреля, в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже нефть марки WTI прибавила в цене 30%, подорожав на 3,47 доллара, достигла отметки 15 долларов за баррель. В течение сессии стоимость сырья достигала 15,5 долларов.

На бирже ICE в Лондоне эталонной североморской нефтяной смеси марки Brent также прибавила в цене. Сырье этой марки подорожало на 12,21% или 2,36 долларов и поднялось до отметки 21,69 доллара за баррель.

Напомним, накануне стоимость нефти марки Brent била антирекорды. На утренних торгах 22 апреля цена на сырье опустилась ниже 16 долларов впервые с 1999 году. Однако настоящий антирекорд побили майские фьючерсы WTI, которые ушли в минус, опустившись до «минус 37 долларов».

Министр энергетики России Александр Новак объяснил такой обвал цен на нефть WTI действиями спекулянтов и призвал не драматизировать очередное падение цен на нефтяном рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU