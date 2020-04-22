В Великобритании заявили о достижении пика заболеваемости коронавирусом

22 Апр 2020 2020-04-22T17:41:30+03:00

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Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Великобритании уже достигнут. Об этом 22 апреля сообщил министр здравоохранения государства Мэтт Хэнкок. Он отметил, что в ближайшее время власти начнут реализацию других мер по борьбе с COVID-19.

- Мы достигли пика, число новых случаев заражения уменьшается с каждым днем. Скоро будет начато широкомасштабное внедрение системы отслеживания контактов инфицированных. Мы готовим мобильное приложение для данного отслеживания, оно в процессе разработки, - сообщил глава британского минздрава.

Последнее время представители правительства страны очень осторожно относятся к высказываниям о пике вспышки коронавируса. На той неделе главный санитарный врач страны Крис Уитти заявил, что «пик коронавируса, вероятнее всего, уже прошел», а глава центра доказательной медицины Оксфордского университета Карл Хенеган предполагал, что порог был преодолен еще несколько недель назад.

Количество новых случаев заражения в Великобритании то уменьшалось, то резко увеличивалось несколько дней подряд, но сейчас страна вышла на плато заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU