В Великобритании заявили о достижении пика заболеваемости коронавирусом
Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Великобритании уже достигнут. Об этом 22 апреля сообщил министр здравоохранения государства Мэтт Хэнкок. Он отметил, что в ближайшее время власти начнут реализацию других мер по борьбе с COVID-19.
- Мы достигли пика, число новых случаев заражения уменьшается с каждым днем. Скоро будет начато широкомасштабное внедрение системы отслеживания контактов инфицированных. Мы готовим мобильное приложение для данного отслеживания, оно в процессе разработки, - сообщил глава британского минздрава.
Последнее время представители правительства страны очень осторожно относятся к высказываниям о пике вспышки коронавируса. На той неделе главный санитарный врач страны Крис Уитти заявил, что «пик коронавируса, вероятнее всего, уже прошел», а глава центра доказательной медицины Оксфордского университета Карл Хенеган предполагал, что порог был преодолен еще несколько недель назад.
Количество новых случаев заражения в Великобритании то уменьшалось, то резко увеличивалось несколько дней подряд, но сейчас страна вышла на плато заболевания.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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