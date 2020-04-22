Минздрав рекомендовал медикам относиться ко всем пациентам в стационаре как к COVID-позитивным

22 Апр 2020 2020-04-22T17:59:22+03:00

В ведомстве отметили, что все медработники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты

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Медработник должен относиться к каждому пациенту в стационаре или поликлинике как к потенциально заражённому коронавирусом COVID-19. Такую рекомендацию дала главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова

«Каждый пациент, поступающий в стационар или обслуживающийся в поликлинике, должен восприниматься как потенциально опасный, как COVID- позитивный», - заявила она и подчеркнула, что эта рекомендация актуальна вне зависимости от того, определена ли конкретная медицинская организация для работы с коронавирусными пациентами.

При этом специалист еще раз отметила, что масочный режим обязателен для всех в медицинских организациях, которые должны быть обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты.

Напомним, ранее министерство здравоохранения России установило требования к временному порядку организации работы в больницах, которые принимаются пациентов с подтвержденным коронавирусом COVID-19. Так согласно документу, подразделения для лечения инфицированных обязали размещать в отдельных зданиях, в крайнем случае в одном комплексе с другими отделениями, но с разделением потоков пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU