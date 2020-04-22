Трамп объяснил слова вирусолога о второй волне коронавируса

22 Апр 2020 2020-04-22T18:13:27+03:00

Трамп объяснил слова врача о второй волне COVID-19 в США Фото: REUTERS

Ранее директора Центра по контролю и профилактике заболеваний Роберта Редфилд объявил о том, что США ждет вторая волна коронавируса, более серьезная, чем нынешняя

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Президент США Дональд Трамп прояснил слова директора Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберта Редфилда о том, что страну ждет вторая волна эпидемии коронавируса.

Ранее специалист сообщил о том, что следующей весной в США вспыхнет новая волна коронавируса. Она может оказаться намного серьезнее, чем нынешняя, так как совпадет с эпидемией гриппа. А вспышка сразу двух респираторных заболеваний приведет к колоссальной нагрузке на систему здравоохранения.

Однако после этого президент США Дональд Трамп заявил о том, что заявление Редфилда неправильно поняли и процитировали.

- Директора CDC полностью неправильно процитировали в фейковом СМИ CNN. Он выпустит заявление, - написал Трамп в своем Twitter.

Сейчас в США продолжает увеличиваться количество зараженных коронавирусом. К 22 апреля их уже 825 041, скончались от COVID-19 уже 45 063 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU