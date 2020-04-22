Трамп объяснил слова вирусолога о второй волне коронавируса
Президент США Дональд Трамп прояснил слова директора Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберта Редфилда о том, что страну ждет вторая волна эпидемии коронавируса.
Ранее специалист сообщил о том, что следующей весной в США вспыхнет новая волна коронавируса. Она может оказаться намного серьезнее, чем нынешняя, так как совпадет с эпидемией гриппа. А вспышка сразу двух респираторных заболеваний приведет к колоссальной нагрузке на систему здравоохранения.
Однако после этого президент США Дональд Трамп заявил о том, что заявление Редфилда неправильно поняли и процитировали.
- Директора CDC полностью неправильно процитировали в фейковом СМИ CNN. Он выпустит заявление, - написал Трамп в своем Twitter.
Сейчас в США продолжает увеличиваться количество зараженных коронавирусом. К 22 апреля их уже 825 041, скончались от COVID-19 уже 45 063 пациента.
ИСТОЧНИК KP.RU