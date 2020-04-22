2020-04-22T18:13:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Трамп объяснил слова вирусолога о второй волне коронавируса

Ранее директора Центра по контролю и профилактике заболеваний Роберта Редфилд объявил о том, что США ждет вторая волна коронавируса, более серьезная, чем нынешняя
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Трамп объяснил слова врача о второй волне COVID-19 в СШАТрамп объяснил слова врача о второй волне COVID-19 в СШАФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп прояснил слова директора Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберта Редфилда о том, что страну ждет вторая волна эпидемии коронавируса.

Ранее специалист сообщил о том, что следующей весной в США вспыхнет новая волна коронавируса. Она может оказаться намного серьезнее, чем нынешняя, так как совпадет с эпидемией гриппа. А вспышка сразу двух респираторных заболеваний приведет к колоссальной нагрузке на систему здравоохранения.

Однако после этого президент США Дональд Трамп заявил о том, что заявление Редфилда неправильно поняли и процитировали.

- Директора CDC полностью неправильно процитировали в фейковом СМИ CNN. Он выпустит заявление, - написал Трамп в своем Twitter.

Сейчас в США продолжает увеличиваться количество зараженных коронавирусом. К 22 апреля их уже 825 041, скончались от COVID-19 уже 45 063 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собянин: при нынешних темпах распространения коронавируса лимит коечного фонда будет заполнен через 3-4 недели
Трамп объяснил слова вирусолога о второй волне коронавируса
Стали известны условия по льготной ипотеке под 6,5%
Минздрав рекомендовал медикам относиться ко всем пациентам в стационаре как к COVID-позитивным
Цена на нефть стремительно растет
В Великобритании заявили о достижении пика заболеваемости коронавирусом
Назван срок бронирования первых туров за границу в 2020 году
Режим самоизоляции увеличил спрос на аренду дач в 2,5 раза
Минздрав объяснил, почему нельзя останавливать вакцинацию
Цена нефти марки WTI растёт на 30%
В Индии спасли туристов, которые прятались от коронавируса в пещере
Выступавший против карантина мужчина умер от коронавируса
Александр Цыбульский, глава Архангельской области: «Асфальт сошел вместе со снегом»
Московские власти опровергли информацию о дефиците соли в магазинах
Путин и Меркель обсудили ситуацию с коронавирусом и урегулирование в Донбассе