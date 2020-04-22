2020-04-22T19:34:46+03:00
Общество

Судно, способное достроить «Северный поток – 2», направилось в сторону Европы

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» снова сменило курс
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Судно, способное достроить «Северный поток – 2», направилось в сторону ЕвропыСудно, способное достроить «Северный поток – 2», направилось в сторону ЕвропыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Судно «Академик Черский», которое может помочь в завершении строительства газопровода «Северный поток – 2», изменило маршрут и движется на север. Об этом говорят данные мониторингового сервиса, отслеживающего движение кораблей, Vesselfinder.

Пройдя мимо Шри-Ланки, оно направилось в египетский порт Суэц.

Ранее судно вышло из испанского порта Лас-Пальмас на Канарских островах и, как свидетельствуют данные навигационного портала Myshiptracking, отправилось в египетский Порт-Саид. Однако, как отмечает Vesselfinder, на данный момент «Академик Черский» движется на север вдоль Атлантического побережья Португалии.

Напомним, строительство «Северного потока – 2» приостановили, когда из-за американских санкций, введенных против подрядчиков газопровода в декабре прошлого года, швейцарский подрядчик Allseas прекратил укладывать трубы для газопровода. Однако в России заверили, что компания Nord Stream 2 AG может достроить трубопровод и без участия иностранных подрядчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Песков оценил шансы Зеленского завершить конфликт в Донбассе
Коронавирус в Италии, последние новости на 22 апреля 2020: зарегистрировали рекордное число излечившихся
ВОЗ: коронавирус будет с нами еще долго
Судно, способное достроить «Северный поток – 2», направилось в сторону Европы
Песков: пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в середине мая
Собянин: рост заболеваемости коронавирусом в России носит управляемый характер
Собянин: при нынешних темпах распространения коронавируса лимит коечного фонда будет заполнен через 3-4 недели
Трамп объяснил слова вирусолога о второй волне коронавируса
Стали известны условия по льготной ипотеке под 6,5%
Минздрав рекомендовал медикам относиться ко всем пациентам в стационаре как к COVID-позитивным
Цена на нефть стремительно растет
В Великобритании заявили о достижении пика заболеваемости коронавирусом
Назван срок бронирования первых туров за границу в 2020 году
Режим самоизоляции увеличил спрос на аренду дач в 2,5 раза
Минздрав объяснил, почему нельзя останавливать вакцинацию
Цена нефти марки WTI растёт на 30%
В Индии спасли туристов, которые прятались от коронавируса в пещере
Выступавший против карантина мужчина умер от коронавируса
Александр Цыбульский, глава Архангельской области: «Асфальт сошел вместе со снегом»
Московские власти опровергли информацию о дефиците соли в магазинах
Путин и Меркель обсудили ситуацию с коронавирусом и урегулирование в Донбассе