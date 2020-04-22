Судно, способное достроить «Северный поток – 2», направилось в сторону Европы

22 Апр 2020 2020-04-22T19:34:46+03:00

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Судно «Академик Черский», которое может помочь в завершении строительства газопровода «Северный поток – 2», изменило маршрут и движется на север. Об этом говорят данные мониторингового сервиса, отслеживающего движение кораблей, Vesselfinder.

Пройдя мимо Шри-Ланки, оно направилось в египетский порт Суэц.

Ранее судно вышло из испанского порта Лас-Пальмас на Канарских островах и, как свидетельствуют данные навигационного портала Myshiptracking, отправилось в египетский Порт-Саид. Однако, как отмечает Vesselfinder, на данный момент «Академик Черский» движется на север вдоль Атлантического побережья Португалии.

Напомним, строительство «Северного потока – 2» приостановили, когда из-за американских санкций, введенных против подрядчиков газопровода в декабре прошлого года, швейцарский подрядчик Allseas прекратил укладывать трубы для газопровода. Однако в России заверили, что компания Nord Stream 2 AG может достроить трубопровод и без участия иностранных подрядчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU