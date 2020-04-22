Песков оценил шансы Зеленского завершить конфликт в Донбассе

22 Апр 2020 2020-04-22T20:08:16+03:00

По словам представителя Кремля, это возможно «и теоретически, и практически»

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Украинский лидер Владимир Зеленский «и теоретически, и практически» способен завершить конфликт в Донбассе до конца своего президентского срока. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, но отметил важность исполнения Минских соглашений.

«И теоретически, и практически это возможно. Для этого достаточно выполнить последовательность шагов, уже довольно давно зафиксированную в минском комплексе мер», - передают РИА Новости слова представителя Кремля.

Напомним, на прошлой недели, 16 апреля, состоялась процедура обмена пленными между Киевом и Донбассом, которая проходила около КПП линии соприкосновения в окрестностях Горловки.

В результате обмена Донецкая и Луганская Народные Республики передали Украине 19 человек и получили 18. На месте также работали наблюдатели ОБСЕ и сотрудники совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, а также представители омбудсмена ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU