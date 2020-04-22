Песков оценил шансы Зеленского завершить конфликт в Донбассе
Украинский лидер Владимир Зеленский «и теоретически, и практически» способен завершить конфликт в Донбассе до конца своего президентского срока. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, но отметил важность исполнения Минских соглашений.
«И теоретически, и практически это возможно. Для этого достаточно выполнить последовательность шагов, уже довольно давно зафиксированную в минском комплексе мер», - передают РИА Новости слова представителя Кремля.
Напомним, на прошлой недели, 16 апреля, состоялась процедура обмена пленными между Киевом и Донбассом, которая проходила около КПП линии соприкосновения в окрестностях Горловки.
В результате обмена Донецкая и Луганская Народные Республики передали Украине 19 человек и получили 18. На месте также работали наблюдатели ОБСЕ и сотрудники совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, а также представители омбудсмена ДНР.
ИСТОЧНИК KP.RU
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