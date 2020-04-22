2020-04-22T20:53:29+03:00
Политика

Мишустин и вице-президент Турции обсудили борьбу с коронавирусом и возвращение граждан на родину

Премьер-министр России и Октай проговорили по телефону
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мишустин и вице-президент Турции обсудили борьбу с коронавирусом и возвращение граждан на родинуМишустин и вице-президент Турции обсудили борьбу с коронавирусом и возвращение граждан на родинуФото: Михаил ФРОЛОВ
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В ходе телефонного разговора премьер-министр России Михаил Мишустин и вице-президент Турции Фуат Октай, обсудили борьбу с коронавирусом и возвращение граждан на родину. Об этом сообщила пресс-служба российского правительства.

"Мишустин и Октай обменялись мнениями о предпринимаемых мерах по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции и организации работы по возвращению граждан двух стран на родину", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава российского правительства и турецкий вице-президент затронули тему реализация крупных проектов, включая АЭС "Аккую" и эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".

Напомним, днем ранее, 21 апреля, российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджеп Эрдоганом. Лидеры также обсудили ситуацию с распространением коронавируса и выразили готовность наращивать совместные усилия в борьбе с инфекцией. Кроме того, глав государств поговорили о сотрудничестве Анкары и Москвы в атомной энергетике и сельском хозяйстве, а также подтвердили необходимость безусловного соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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