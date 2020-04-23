2020-04-22T21:28:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Москве на 23 апреля 2020 года составило 31 981 человек

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Москве на 23 апреля 2020 года
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Фото: REUTERS
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В Москве озвучили последние данные по количеству заболевших на 23 апреля - за последние сутки выявлено 2548 человека. Большинство из них – люди младше 45 лет. Среди заболевших есть и дети.

- Коронавирусом в Москве заболели люди в возрасте: 45,6% - от 18 до 45 лет, 34% - от 46 до 65 лет, 9% - от 66 до 79 лет, 6,5% - старше 80 лет, 4% - дети, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

Общая цифра заболевших COVID 2019 в Москве к этому моменту – 31 981, а общая цифра по России – 57 999 случаев.

Врачи делают все, чтобы количество выздоровевших становилось больше. За последние сутки побороли коронавирус еще 210 человек.

- Количество выздоровевших в Москве увеличивается уже более чем на 200 человек ежедневно. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 2 267, - рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития.

Положительную динамику должен оказать и новый метод лечения с использованием донорской плазмы. Москвичам, которые успешно справились с коронавирусом, предлагают стать донорами плазмы. Именно такая кровь с антителами при переливании поможет больному скорее выздороветь. Врачи называют такой способ самым эффективным. Стать донором можно, если вы переболели коронавирусом, вам от 18 до 55 лет, нет хронических болезней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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