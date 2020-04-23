2020-04-22T21:33:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Московской области на 23 апреля 2020 года составило 6590 человек

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 23 апреля 2020 года
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Подмосковье за последние сутки выявили 631 случай заболевания коронавирусом. Всего, по данным на утро 23 апреля, в Московской области зафиксировано 6 590 случаев заболевания COVID 2019.

Больше всего заболевших коронавирусом в следующих городских округах: Балашиха – 209, Воскресенск – 117, Дмитров – 111, Долгопрудный – 115, Королев – 261, Котельники – 101, Красногорск – 301, Ленинский – 254, Лобня – 120, Люберцы – 381, Одинцово – 395, Подольск – 201, Пушкино – 193, Раменское – 139, Солнечногорск – 113, Химки – 257, Щелково – 112.

- Всего за период эпидемии в Московской области скончались 56 человек, выздоровели – 186 человек, - сообщили в оперативном штабе по Московской области.

Также в штабе сообщили, что в областных больницах проходят лечение не только местные жители, но и москвичи. За весь период эпидемии в Московской области выявили 1378 больных коронавирусом, которые не зарегистрированы в Подмосковье.

- Из них 669 человек из Москвы, - уточнили в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

Напомним, что в сотрудники ГИБДД с 22 апреля начали выдавать водителям маски. Специально для этого не останавливают, но при проверке пропуска и документов на машину, каждый водитель получит две маски. Средства защиты также можно взять у волонтеров на железнодорожных станциях, на автовокзалах, в магазинах и больницах.

- Готовы раздать 250 тысяч наборов, в каждом по две медицинские маски, - рассказали в пресс-службе губернатора Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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