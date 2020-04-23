2020-04-22T21:40:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Московской области, последние новости на 23 апреля 2020: на улицах раздают бесплатные маски

Мы собрали последние новости о COVID-2019 в Московской области на 23 апреля 2020
Андрей АБРАМОВ
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Подмосковье на утро 23 апреля составляет 6590 человек. Если сравнивать с общей статистикой по стране, то это каждый десятый пациент. От коронавируса в Московской области за последние сутки скончались семеро.

Оперативный штаб по противодействию распространения инфекции собирает информацию о случаях заболевания коронавирусом в разных округах. Лидерами остаются Одинцово, Люберцы, Мытищи и Красногорск. При этом в Подмосковье продолжают проходить лечение жители других регионов. Половина из них - москвичи.

К 23 апреля в Московской области подсчитали точное число больниц, которые могут принимать заболевших «ковидом». Региональные Минздрав сообщает, что в списке 43 больницы. Общее число коек в них - свыше 9000. Причем изначально на такое число не рассчитывали.

Также в Подмосковье на улицах начнут бесплатно раздавать маски. Предполагается, что за день волонтеры разнесут 20 тысяч комплектов. В каждом из них по две маски. Всего заготовлен четверть миллиона пар.

Еще одна интересная цифра: к 23 апреля 2020 года пассажиропоток в транспорте сократился на 82% по сравнению с мартом. В автобусах перестали ездить пенсионеры и школьники - по крайней мере социальные карты никто не прикладывал. В подмосковном правительстве напоминают, что для проезда по новым правилам нужно привязать свой цифровой пропуск к проездной карте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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