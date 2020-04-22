2020-04-22T21:49:52+03:00
В мире

ВОЗ предупредила, что американская помощь здравоохранению в мире важна для безопасности самих США

Ранее Соединённое Штаты заморозили финансирование организации
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ВОЗ предупредила, что американская помощь здравоохранению в мире важна для безопасности самих СШАВОЗ предупредила, что американская помощь здравоохранению в мире важна для безопасности самих СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американская финансовая помощь здравоохранению в других странах мира важна для безопасности самих США, и способствует укреплению их безопасности. Так директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус прокомментировал решение Вашингтона заморозить финансирование ВОЗ.

«Для США очень важны инвестиции в другие страны, чтобы оставаться в безопасности (…) Надеюсь, что решение о замораживании финансирования [ВОЗ] будет пересмотрено, и США в очередной раз поддержат работу ВОЗ и продолжат спасать жизни», - заявил он.

Гебрейесус назвал Штаты донор номер один, и отметил, что во Всемирной организации здравоохранения очень ценят поддержку США.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп заявил, что Белый дом найдет более эффективный способ применения 500 миллионам долларов, которые США каждый год направляют в бюджет ВОЗ в качестве взносов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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