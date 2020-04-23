23 Апр 2020 2020-04-23T06:29:45+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 23 апреля 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 23 апреля 2020 года увеличилось до 288 человек. В столице за сутки количество летальных случаев возросло на 27. Некоторые из скончавшихся пациентов имели сопутствующие заболевания.

Тем временем, по информации сайта стопкоронавиурс.рф, общее число случаев заражения россиян covid-19 в стране почти достигло отметки 58 тысяч. В мире же количество инфицированных с начала пандемии уже превысило 2,5 миллиона, и, к сожаления, ежедневно этот показатель продолжает расти.

Однако в России есть и положительная динамика - число тех, кто поборол вирус благодаря врачам превышает 4 400 человек.

Напомним, сайт kp.ru писал, что доктор Мясников объяснил, почему все ошиблись с самоизоляцией. Врач считает, что пик заболевания в России наступит на месяц позже, чем изначально предполагалось.

ИСТОЧНИК KP.RU