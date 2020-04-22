Путин освободил от должности замглавы СК Александра Сорочкина

22 Апр 2020 2020-04-22T22:33:06+03:00

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Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета - руководителя Главного военного следственного управления Александра Сорочкина. Об этом говорится в соответствующим указе, опубликованном на портале правовой информации.

«Освободить генерал-полковника юстиции Сорочкина Александра Сергеевича от должности заместителя председателя СК РФ - руководителя Главного военного следственного управления и уволить его с военной службы», - говорится в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу с момента его подписания в среду, 22 апреля.

Александр Сорочкин перешел в Следственной Комитет после службы в органах государственной безопасности. С декабря 2007 года он был заместителем председателя СК при прокуратуре России и руководил военного следственного управления. Через четыре года он занял должность замглавы Следственного Комитета - руководителя Главного военного следственного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU