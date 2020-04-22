22 Апр 2020 2020-04-22T22:37:38+03:00

Более 3,9 млн автомобилистов в Москве уже оформили цифровой пропуск Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 15% автомобилей сегодня ездили по столичным дорогам без спецпропусков

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Более 3,9 миллиона московских автомобилистов уже привязали номера машин к специальному цифровому пропуску. Об этом сообщили в столином Дептрансе.

При этом в ведомстве отметили, что около 15% автомобилистов сегодня ездили по столичным дорогам без спецпропусков, то есть 230 тысяч машин. Всего по дорогам столиц в среду, 22 апреля, в период с 00:00 до 19:00 передвигались более 1,5 миллиона автомобилей.

Напомним, что с 22 апреля контроль за соблюдением режима специальных цифровых пропусков стал автоматизированным через камеры видеонаблюдения.

Напомним, что Москва перешла на режим спецпропусков в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Оформлять их начали с 13 апрели, а обязательными они стали с 15 апреля.

Как сообщал сайт kp.ru, днем ранее, 21 апреля, по данным ЦОДД, без пропусков по столице передвигались около 800 тысяч автомобилей, а пропуска оформили более 3 млн автомобилистов.

ИСТОЧНИК KP.RU