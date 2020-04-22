Более 3,9 млн автомобилистов в Москве уже оформили цифровой пропуск
Более 3,9 миллиона московских автомобилистов уже привязали номера машин к специальному цифровому пропуску. Об этом сообщили в столином Дептрансе.
При этом в ведомстве отметили, что около 15% автомобилистов сегодня ездили по столичным дорогам без спецпропусков, то есть 230 тысяч машин. Всего по дорогам столиц в среду, 22 апреля, в период с 00:00 до 19:00 передвигались более 1,5 миллиона автомобилей.
Напомним, что с 22 апреля контроль за соблюдением режима специальных цифровых пропусков стал автоматизированным через камеры видеонаблюдения.
Напомним, что Москва перешла на режим спецпропусков в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Оформлять их начали с 13 апрели, а обязательными они стали с 15 апреля.
Как сообщал сайт kp.ru, днем ранее, 21 апреля, по данным ЦОДД, без пропусков по столице передвигались около 800 тысяч автомобилей, а пропуска оформили более 3 млн автомобилистов.
ИСТОЧНИК KP.RU