Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 23 апреля 2020 года увеличилось до 2 267 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 23 апреля 2020 года увеличилось до 2 267 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией столицы.
С начала пандемии в России из больниц были выписаны более 4 400 человек. Однако специалисты предупреждают - пик по количеству инфицированных в стране еще не наступил точно также, как и во всем мире.
К слову, российские медики с момента появления первых заразившихся провели уже более 2,25 миллиона тестов на covid-19.
Активное распространение болезни среди населения в нашей стране удается сдержать благодаря своевременно предпринятым действиям властей, которые теперь помогают гражданам и бизнесу оправиться от удара пандемии в экономической сфере.
Напомним, сайт kp.ru писал, что режим самоизоляции продлен в нашей стране до начала мая. Россиянам рекомендовано не покидать свои дома без необходимости, а в Москве для передвижения по улицам необходим цифровой пропуск.
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ИСТОЧНИК KP.RU