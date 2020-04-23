23 Апр 2020 2020-04-22T22:21:47+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса Москве на 23 апреля 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 23 апреля 2020 года увеличилось до 2 267 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией столицы.

С начала пандемии в России из больниц были выписаны более 4 400 человек. Однако специалисты предупреждают - пик по количеству инфицированных в стране еще не наступил точно также, как и во всем мире.

К слову, российские медики с момента появления первых заразившихся провели уже более 2,25 миллиона тестов на covid-19.

Активное распространение болезни среди населения в нашей стране удается сдержать благодаря своевременно предпринятым действиям властей, которые теперь помогают гражданам и бизнесу оправиться от удара пандемии в экономической сфере.

Напомним, сайт kp.ru писал, что режим самоизоляции продлен в нашей стране до начала мая. Россиянам рекомендовано не покидать свои дома без необходимости, а в Москве для передвижения по улицам необходим цифровой пропуск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Исследователи начали тестировать здоровых россиян на иммунитет к коронавирусу

В понедельник, 20 апреля, стартовал набор пациентов, у которых бесплатно определят иммунную защиту от COVID-19 [эксклюзив kp.ru]

ИСТОЧНИК KP.RU