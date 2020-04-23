Губернатор Самарской области озвучил дополнительные меры помощи пострадавшим из-за коронавируса жителям губернии

23 Апр 2020 2020-04-22T23:34:57+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с обращениям к жителям региона. Он отметил, что ежедневно получает обратную связь от самарцев, что помогает ему принимать своевременные и важные решения. В частности, он обратил внимание, что Президентом РФ Владимиром Путиным был принят ряд решений по поддержке людей в этой непростой ситуации – тех, кто потерял работу, семей с детьми.

- Как я и обещал, мы внимательно проанализировали федеральные меры поддержки и определили для себя, какие категории граждан, семей в меньшей степени получают поддержку с федерального уровня, но крайне в ней нуждаются. Пандемия коронавирусной инфекции и экономические последствия пандемии отражаются на самых уязвимых категориях: там, где низкие доходы, и там, где люди потеряли работу. Это совершенно очевидно для нас, и мы понимаем, что такие семьи, такие граждане нуждаются в нашей дополнительной поддержке. В вязи с этим я принял решение. Единовременную региональную выплату в размере 5000 рублей на каждого школьника в возрасте от 8 до 18 лет получат одинокие мамы и многодетные семьи со среднедушевым доходом на члена семьи ниже прожиточного минимума. А также остальные семьи со среднедушевым доходом на члена семьи ниже половины прожиточного минимума, - заявил губернатор.

Такую же меру поддержки в Самарской области в мае получат безработные, получающие минимальное пособие по безработице, предпенсионного возраста и инвалиды, а также уволенные с военной службы и члены их семей, самарцы, вышедшие из мест лишения свободы и выпускники техникумов в возрасте от 18 до 20 лет. Выплаты будут назначены автоматически, получить из можно будет уже в мае.

- Берегите себя, - призвал жителей Самарской области Дмитрий Азаров. - Мы делаем все от нас зависящее, чтобы поддержать тех, кто в этом наиболее нуждается, чтобы защитить здоровье жителей Самарской области, но без вашего участия мы не справимся.

ИСТОЧНИК KP.RU