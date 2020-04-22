ЧС в мире: ВОЗ рассказала, своевременно ли была объявлена пандемия коронавируса

22 Апр 2020 2020-04-22T23:05:16+03:00

В Организации уверены, что население было проинформировано вовремя

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Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, своевременно ли был объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с активным распространением коронавируса.

По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, Организация своевременно приняла соответствующие меры и объявила covid-19 пандемией.

- Оглядываясь назад, я считаю, что ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в нужный момент. У всего мира было достаточно времени, чтобы ответить и предотвратить распространение вируса, - цитируют его слова "Интерфакс".

Также Тедрос отметил, что Организация заявила не просто о ЧС, ей был присвоен самый высокий уровень, когда в остальном мире (за исключением Китая) было только 82 случая и ни одной жертвы болезни.

Глава ВОЗ пояснил, что решение об объявлении чрезвычайной ситуации принимает большое число экспертов. В связи с этим, между ними были определенные споры, из-за чего несколько дней они не могли прийти к единому мнению.

- Самое важное заявление по коронавирусу, которое ожидали от ВОЗ - это заявление о международной чрезвычайной ситуации, сделанное 30 января 2020 года, - подчеркнул Гебрейесус.

Напомним, ВОЗ объявила ситуацию с коронавирусом в мире пандемией 11 марта. На данный момент, общее число заболевших с начала распространения инфекции уже превысило 2,5 миллиона зараженных.

ИСТОЧНИК KP.RU