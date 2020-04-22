Доктора сказали, помогает ли от коронавируса курение
Ученые всего мира сейчас не только активно работают над созданием вакцины от covid-19, но и выясняют, что может увеличить или сократить вероятность инфицирования людей.
Существует гипотеза о том, что курильщики якобы меньше подвержены рискам заразиться коронавирусом, не подтверждена и будет проверяться.
По мнению врачей, люди, страдающие от табачной зависимости, подвержены рискам заболевания коронавирусом точно так же, как и все остальные.
Заведующий отделом профилактики онкологического центра имени Блохина Владимир Левшин, считает, что курение следует отнести к дополнительному фактору риска. Он заверил, что вредная привычка может способствовать возникновению целого "букета заболеваний", в частности тех, которые имеют последствия, сказываясь на состоянии человеческих легкие.
По словам онколога, после "стажа" курения в 5-6 лет у человека как минимум можно выявить хронический бронхит. Тем самым риски возможного заражения коронавирусом во время пандемии, естественно, увеличиваются, как и шансы подхватить пневмонию.
Ранее сообщалось, что существует множество различных фейков, в частности и о пользе курения в период пандемии. Распространителями этой непроверенной информации чаще всего выступают сами курильщики. С психологической точки зрения, это можно расценивать как некую "защиту", которая легко объясняется особенности человеческой психологии.
ИСТОЧНИК KP.RU