2020-04-22T23:19:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Доктора сказали, помогает ли от коронавируса курение

По мнению специалистов, люди с табачной зависимостью, как и остальные, подвержены рискам заражения covid-19
Юлия КЕКОВА
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После "стажа" курения в 5-6 лет у человека как минимум можно выявить хронический бронхитПосле "стажа" курения в 5-6 лет у человека как минимум можно выявить хронический бронхитФото: Михаил ФРОЛОВ
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Ученые всего мира сейчас не только активно работают над созданием вакцины от covid-19, но и выясняют, что может увеличить или сократить вероятность инфицирования людей.

Существует гипотеза о том, что курильщики якобы меньше подвержены рискам заразиться коронавирусом, не подтверждена и будет проверяться.

По мнению врачей, люди, страдающие от табачной зависимости, подвержены рискам заболевания коронавирусом точно так же, как и все остальные.

Заведующий отделом профилактики онкологического центра имени Блохина Владимир Левшин, считает, что курение следует отнести к дополнительному фактору риска. Он заверил, что вредная привычка может способствовать возникновению целого "букета заболеваний", в частности тех, которые имеют последствия, сказываясь на состоянии человеческих легкие.

По словам онколога, после "стажа" курения в 5-6 лет у человека как минимум можно выявить хронический бронхит. Тем самым риски возможного заражения коронавирусом во время пандемии, естественно, увеличиваются, как и шансы подхватить пневмонию.

Ранее сообщалось, что существует множество различных фейков, в частности и о пользе курения в период пандемии. Распространителями этой непроверенной информации чаще всего выступают сами курильщики. С психологической точки зрения, это можно расценивать как некую "защиту", которая легко объясняется особенности человеческой психологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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