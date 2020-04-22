Названы продукты, спасающие от деменции

22 Апр 2020 2020-04-23T00:03:03+03:00

Ученые выяснили, какая еда благотворно влияние на мозг, позволяя сохранить здравый ум в старости

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Ученые назвали продукты, которые способны оказывать благотворное влияние на человеческий мозг, позволяя сохранить здравый ум в старости.

Согласно результатам исследования, большинство людей, привыкая к определенной диете, в последствии употребляют на протяжении многих лет один и тот же набор продуктов питания, что оказывает влияние не только на самочувствие, но и возможность развития болезней.

Французский специалист Сесилия Самьери совместно с коллегами из Университета Бордо выяснила связь устойчивых сочетаний продуктов, так называемых пищевых сетей, с возможными рисками развития деменции в старости.

Выяснилось, что люди, чьи рационы состояли в основном из мяса с высокой степенью переработки, крахмалистых продуктов, таких как, например, картофель, и закусок, печенья и пирожных, быстрее развивалась деменция. Те, кто вкушал разнообразные блюда, соответственно, меньше оказались подвержены этому заболевания.

- Соблюдение здоровой диеты, которая богата зелеными листовыми овощами, ягодами, орехами, цельным зерном и рыбой, может снизить риск развития деменции у человека, приводятся слова Самьери в журнале Neurology Американской академии неврологии.

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ИСТОЧНИК KP.RU