Названы продукты, спасающие от деменции
Ученые назвали продукты, которые способны оказывать благотворное влияние на человеческий мозг, позволяя сохранить здравый ум в старости.
Согласно результатам исследования, большинство людей, привыкая к определенной диете, в последствии употребляют на протяжении многих лет один и тот же набор продуктов питания, что оказывает влияние не только на самочувствие, но и возможность развития болезней.
Французский специалист Сесилия Самьери совместно с коллегами из Университета Бордо выяснила связь устойчивых сочетаний продуктов, так называемых пищевых сетей, с возможными рисками развития деменции в старости.
Выяснилось, что люди, чьи рационы состояли в основном из мяса с высокой степенью переработки, крахмалистых продуктов, таких как, например, картофель, и закусок, печенья и пирожных, быстрее развивалась деменция. Те, кто вкушал разнообразные блюда, соответственно, меньше оказались подвержены этому заболевания.
- Соблюдение здоровой диеты, которая богата зелеными листовыми овощами, ягодами, орехами, цельным зерном и рыбой, может снизить риск развития деменции у человека, приводятся слова Самьери в журнале Neurology Американской академии неврологии.
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ИСТОЧНИК KP.RU