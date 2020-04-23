2020-04-23T01:50:41+03:00
Общество

РЖД обязали пассажиров указывать свои контактные данные при покупке билета на поезд

Ранее данные можно было оставить по желанию
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
РЖД обязали пассажиров указывать свои контактные данные при покупке билета на поездРЖД обязали пассажиров указывать свои контактные данные при покупке билета на поездФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

"Российские железные дороги" изменили правила для пассажиров при покупке проездного документа. Теперь граждан обязали указывать свои контактные данные.

Сообщается, что сделать это можно прямо в кассе, либо самостоятельно, в случае, если покупка билета осуществляется через интернет или в приложении РЖД.

- Ранее пассажир мог оставлять свои контактные данные для оперативного информирования о корректировках в расписании движения поездов только по желанию. Теперь же эта норма закреплена на законодательном уровне и является обязательной, - уточнила пресс-служба.

С 23 апреля пассажирам необходимо указывать, в частности, номер мобильного телефона или адрес электронной почты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трам запретил мигрантам въезд в США
РЖД обязали пассажиров указывать свои контактные данные при покупке билета на поезд
В Турции выставили на продажу целый остров
Мусульмане начинают отмечать Рамадан
Умерла Ширли Найт, дважды номинированная на "Оскар" американская актриса
Названы продукты, спасающие от деменции
В Москве умерли еще 27 пациентов с коронавирусом
Доктора сказали, помогает ли от коронавируса курение
ЧС в мире: ВОЗ рассказала, своевременно ли была объявлена пандемия коронавируса
На дорогах Москвы поймали 230 тысяч водителей без пропусков
Эпидемия завершилась: россияне стали реже болеть гриппом
Более 3,9 млн автомобилистов в Москве уже оформили цифровой пропуск
Путин освободил от должности замглавы СК Александра Сорочкина
Младшая сестра Ким Чен Ына может возглавить КНДР
ВОЗ предупредила, что американская помощь здравоохранению в мире важна для безопасности самих США
Полиция предоставила охрану ответственному за снос памятника Коневу в Праге
Ученые назвали слезы источником передачи коронавируса
Мишустин и вице-президент Турции обсудили борьбу с коронавирусом и возвращение граждан на родину
Госавтоинспекция и «Комсомольская правда» выяснят, какие виды соцрекламы по безопасности дорожного движения граждане считают наиболее эффективными
Платформу выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 субъекте России
Главврач больницы в Коммунарке: пациентов с корановирусом поступает больше, чем выписывается
Песков оценил шансы Зеленского завершить конфликт в Донбассе