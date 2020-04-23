23 Апр 2020 2020-04-23T01:50:41+03:00

РЖД обязали пассажиров указывать свои контактные данные при покупке билета на поезд Фото: Иван ВИСЛОВ

Ранее данные можно было оставить по желанию

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"Российские железные дороги" изменили правила для пассажиров при покупке проездного документа. Теперь граждан обязали указывать свои контактные данные.

Сообщается, что сделать это можно прямо в кассе, либо самостоятельно, в случае, если покупка билета осуществляется через интернет или в приложении РЖД.

- Ранее пассажир мог оставлять свои контактные данные для оперативного информирования о корректировках в расписании движения поездов только по желанию. Теперь же эта норма закреплена на законодательном уровне и является обязательной, - уточнила пресс-служба.

С 23 апреля пассажирам необходимо указывать, в частности, номер мобильного телефона или адрес электронной почты.

ИСТОЧНИК KP.RU