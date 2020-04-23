РЖД обязали пассажиров указывать свои контактные данные при покупке билета на поезд
"Российские железные дороги" изменили правила для пассажиров при покупке проездного документа. Теперь граждан обязали указывать свои контактные данные.
Сообщается, что сделать это можно прямо в кассе, либо самостоятельно, в случае, если покупка билета осуществляется через интернет или в приложении РЖД.
- Ранее пассажир мог оставлять свои контактные данные для оперативного информирования о корректировках в расписании движения поездов только по желанию. Теперь же эта норма закреплена на законодательном уровне и является обязательной, - уточнила пресс-служба.
С 23 апреля пассажирам необходимо указывать, в частности, номер мобильного телефона или адрес электронной почты.
ИСТОЧНИК KP.RU