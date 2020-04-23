Трам запретил мигрантам въезд в США

23 Апр 2020 2020-04-23T01:59:52+03:00

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Президент США Дональд Трам подписал документ о временном приостановлении иммиграции в страну на два месяца.

Сообщается, что "это временная пауза, которую требует кризис".

- Пауза будет действовать в течение 60 дней, и администрация будет продолжать следить за рынком труда, чтобы при необходимости внести изменения или продлить срок действия декларации, - сообщили в Белом доме.

Также дополняется, что благодаря такому решению американского лидера граждане государства будут первыми в очереди на рабочие места, поскольку экономика вновь откроется.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU