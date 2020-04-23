2020-04-23T02:37:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт рассказал, какая смертность падает при режиме самоизоляции

Пока люди сидят дома, автомобильные дороги пустуют, что уменьшает риски летальных исходов в ДТП
Юлия КЕКОВА
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Эксперт сказал, какая смертность падает при режиме самоизоляцииЭксперт сказал, какая смертность падает при режиме самоизоляцииФото: REUTERS
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Пандемия коронавируса в большей степени носит отрицательный характер, но эксперты видят в ней некоторые положительные стороны.

Врач-вирусолог Александр Лукашев рассказал kp.ru, что считает одним из таких плюсов эпидемии сокращение смертности, например, при ДТП.

- В то же время стоит иметь в виду, что при режиме самоизоляции значительно сокращается количество погибших в автомобильных авариях, доля которых довольно высока в целом по стране, - отметил специалист.

Также он добавил, что уменьшается смертность и от других причин - ряда заболеваний, кроме коронавирусной инфекции, и риски получения травм. Однако пока, преждевременных выводов на эту тему делать не стоит, ведь 2020 год относительно недавно начался и предсказать, какие еще могут возникнуть сложности и факторы, влияющие на уровень смертности населения, сложно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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