Россияне стали меньше тратить денег на алкоголь, косметику и одежду
Пандемия вновь вносит свои коррективы в привычную жизнь людей. Из-за распространения вируса в стране россияне стали тратить меньше денег по некоторым категориям.
Сообщается, что потребительский спрос на 90% упал на сферы услуг, развлечений и досуга. В частности, на самоизоляции граждане стали меньше покупать алкоголь, одежду и косметику. Об этом "Российской газете" сообщили в международном центре Romir.
По данным исследования, на некоторое время сократить свои расходы намерены россияне всех возрастных групп, причем в большей степени "миллениалы", чем поколения "Z" и "бэби-бумеры". В ближайшие полгода треть участников анализа планируют воздержаться от приобретения мебели и бытовой техники, даже несмотря на то, что заранее планировали эти покупки.
Из-за карантина онлайн россияне покупают преимущественно еду - не нужно идти в магазин и готовить блюда.
ИСТОЧНИК KP.RU