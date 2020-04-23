Россияне стали меньше тратить денег на алкоголь, косметику и одежду

23 Апр 2020 2020-04-23T03:10:13+03:00

Косметика стала одной из тех категорий, расходы на которую сократились Фото: Мария ЛЕНЦ

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Пандемия вновь вносит свои коррективы в привычную жизнь людей. Из-за распространения вируса в стране россияне стали тратить меньше денег по некоторым категориям.

Сообщается, что потребительский спрос на 90% упал на сферы услуг, развлечений и досуга. В частности, на самоизоляции граждане стали меньше покупать алкоголь, одежду и косметику. Об этом "Российской газете" сообщили в международном центре Romir.

По данным исследования, на некоторое время сократить свои расходы намерены россияне всех возрастных групп, причем в большей степени "миллениалы", чем поколения "Z" и "бэби-бумеры". В ближайшие полгода треть участников анализа планируют воздержаться от приобретения мебели и бытовой техники, даже несмотря на то, что заранее планировали эти покупки.

Из-за карантина онлайн россияне покупают преимущественно еду - не нужно идти в магазин и готовить блюда.

ИСТОЧНИК KP.RU