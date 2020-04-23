2020-04-23T03:32:12+03:00
В мире

Число случаев коронавируса в Мексике превысило 10 тысяч

Минздрав считает, что в стране началась "третья фаза эпидемии"
Антон ФОКИН
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Число больных коронавирусом в Мексике превысило 10 тысяч человек, число умерших составляет 970. Об этом сообщает Рейтер.

Несмотря на то что президент страны Мануэль Лопес Обрадор всегда был довольно оптимистичен относительно ситуации с эпидемией COVID-19, в последнее время он начал выступать за ужесточение мер по противодействию болезни. Во вторник власти объявили о том, что Мексика вступает в "третью фазу эпидемии", которая подразумевает быстрый рост числа как инфицированных, так и госпитализированных людей, а также невозможность определения источника заражения.

Пока в мексиканском министерстве здравоохранения планируют, что большой рост числа заразившихся продолжится в течение нескольких недель. На сегодняшний день карантинные ограничения введены в стране до 30 мая. По предварительным оценкам, из-за влияния коронавируса в текущем году экономика Мексики сократится на 10 процентов

ИСТОЧНИК KP.RU

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