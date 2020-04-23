Аргентина стоит на пороге дефолта

23 Апр 2020 2020-04-23T03:51:39+03:00

Страна просрочила платеж в 500 миллионов долларов по долгам

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Аргентина не сделала вовремя платеж по долгам в размере 500 миллионов долларов США. Об этом сообщает Ассошиэйтид Пресс.

После того как власти страны пропустили первую дату перечисления средств, них есть льготный период в 30 дней, чтобы произвести оплату и избежать дефолта.

На прошлой неделе президент страны Альберто Фернандес представил свой план по реструктуризации 70-миллиардного долга Аргентины, который предусматривал трехлетнюю отсрочку платежей и снижение процентных ставок на 62 процента. Уже три группы крупных держателей аргентинских облигаций заявили, что не пойдут на уступки правительству.

В результате складывающейся ситуации международное рейтинговое агентство "Фитч" в понедельник понизило долгосрочный рейтинг Аргентины с "возможного дефолта" до "неизбежного дефолта". Если власти не смогут договориться с кредиторами или не найдут деньги, то в конце мая им придется объявить дефолт, который станет третьим за последние 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU