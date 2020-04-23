2020-04-23T04:07:26+03:00
В мире

В Китае выявлено 10 новых случаев COVID-19

В КНР не зафиксировано смертей от коронавируса
Антон ФОКИН
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В Китае выявлено 10 новых случаев коронавируса, из них 6 оказались завезенными в страну из-за рубежа. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения.

Всего в настоящий момент в КНР зафиксировано 82 798 инфицированных COVID-19, а также 4 632 смерти от болезни. Кроме того, врачи выявили 27 случаев бессимптомного течения заболевания.

По сообщениям Национальной комиссии здравоохранения КНР, последние несколько дней в стране не было зафиксировано ни одной смерти от коронавируса.

В среду один из наиболее важных китайских мегаполисов Харбин временно закрыл свои границы для жителей других регионов, так как в нем была зафиксирована новая вспышка коронавируса - за 10 дней медслужбами там выявлено 57 случаев. Ранее власти Харбина ввели 28-дневный карантин для всех жителей, прибывших в город из-за рубежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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