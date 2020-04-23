2020-04-23T04:14:36+03:00
Коронавирус Covid-19

"Худшая пандемия": эксперты оценили шансы коронавируса войти в историю

Пандемия covid-19 даже не войдет в двадцатку самых смертоносных болезней
Юлия КЕКОВА
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Коронавирус не так страшен, как, например "испанка" или СПИДКоронавирус не так страшен, как, например "испанка" или СПИДФото: REUTERS
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Эксперты оценили шансы коронавируса стать худшей пандемией в истории человечества и пришли к выводу, что эта болезнь даже не войдет в топ-20 самых смертоносных эпидемий.

По данным специалистов Deutsche Bank, которые проводили аналитику, сравнительный анализ был проведен с 23 другими крупнейшими для населения планеты заболеваниями, которые перешли в эпидемии нашей эры.

При них смертность составляла как минимум 100 тысяч человек, а затем эксперты высчитывали процент гибели от всего населения планеты, пишет РБК.

Так, самой смертоносной стала пандемией в 1347-1351 годах стала чума, известная под названием "черная смерть". На тот момент болезнь буквально выкосила 42% всего мирового населения, примерно 200 миллионов человек.

За минувшие 100 лет больше всего жизней людей забрала "испанка". В 1918-1919 годах он стал причиной гибели 50 миллионов человек, то есть 2,73% человечества.

В настоящее время ученые высказывают опасения о СПИДе, который уже убил 30 миллионов человек (0,57% от всего населения мире).

ИСТОЧНИК KP.RU

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