2020-04-23T04:37:13+03:00
Коронавирус Covid-19

"Шоколадница" рискует закрыть половину кофеен из-за кризиса

В компании не рассматривают уход в более низкий ценовой сегмент
Юлия КЕКОВА
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"Шоколадница" рискует закрыть половину кофеен из-за кризиса"Шоколадница" рискует закрыть половину кофеен из-за кризисаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Группа "Шоколадница", управляющая одноименной сетью кофеен, а также сетями "Кофе Хауз" и "Ваби Саби", может лишиться половины своих заведений.

Сообщается, что из-за пандемии коронавируса в России, простоя точек общественного питания, рестораны с низкой проходимостью могут быть закрыты. Предварительно оценивается, что это может быть около 50% от общего количества сетей кофеен, пишет ТАСС.

- Рестораны с низкой эффективностью и высокой стоимостью арендной платы, потенциально могут быть закрыты. Но это все будет зависеть от многих факторов, в частности, и от того, как быстро сможет восстанавливаться спрос на продукцию после выхода из самоизоляции, - рассказали в компании.

Отмечается, что пока руководство "Шоколадницы" не намерено рассматривают уход в более низкий ценовой сегмент, однако планируется усилить сервис доставки блюд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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