2020-04-23T05:20:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах России

Мэр Москвы считает, что это позволит автоматически контролировать передвижение граждан [видео]
Юлия КЕКОВА
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Цифровой пропускЦифровой пропускФото: Михаил ФРОЛОВ
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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все российские регионы.

По его мнению, это позволит автоматически контролировать перемещения граждан между регионами.

- Я считаю, что систему пропусков можно распространить не только на близлежащие к Московской области регионы, но и другие. Это позволит контролировать процесс переезда на авиатранспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали систему, - сказал градоначальник на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

Также он добавил, что это позволит видеть поток людей, в каком объеме они прибывают в тот или иной населенный пункт.

Предложение главы столицы оказалось очень перспективным. К введению пропускной системы в самое ближайшее время присоединится еще 21 регион. Все они уже подали заявки для ее оформления. В первую очередь планируется подключить семь регионов Центрального федерального округа.

Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю Россию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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