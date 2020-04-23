Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах России
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все российские регионы.
По его мнению, это позволит автоматически контролировать перемещения граждан между регионами.
- Я считаю, что систему пропусков можно распространить не только на близлежащие к Московской области регионы, но и другие. Это позволит контролировать процесс переезда на авиатранспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали систему, - сказал градоначальник на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.
Также он добавил, что это позволит видеть поток людей, в каком объеме они прибывают в тот или иной населенный пункт.
Предложение главы столицы оказалось очень перспективным. К введению пропускной системы в самое ближайшее время присоединится еще 21 регион. Все они уже подали заявки для ее оформления. В первую очередь планируется подключить семь регионов Центрального федерального округа.
Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю Россию.
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ИСТОЧНИК KP.RU