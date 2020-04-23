Лайма Вайкуле рассказала, как спасается от скуки на самоизоляции

23 Апр 2020 2020-04-23T05:46:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Известная певица Лайма Вайкуле рассказала, как спасается в период пандемии от скуки на самоизоляции.

По ее словам, самое главное - людям следует быть чем-то занятыми. Например, Лайма, нашла спасение от безделья в китайской гимнастике, которая не только поможет скоротать время, но и принесет пользу для здоровья.

Также народная артистка рассказала, что посещает баню и наслаждается музыкой. Сейчас она находится в Юрмале, где, по ее словам в интервью радио Sputnik, не так чувствуется самоизоляция.

- У нас пока можно выходить на улицу. Мы стараемся каждый день гулять у моря, берем с собой собак. У нас даже работают небольшие ресторанчики. Там столики расположены на расстоянии трех метров друг от друга, - поделилась Вайкуле.

Также она добавила, что у нее есть друзья и знакомые, которые уже переболели коронавирусом, и говорят, что инфекция - это довольно тяжело.

- Хочется сказать, чтобы никому не пришлось это пережить лично, - сказала певица.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вайкуле унизила Бузову и призналась в употреблении наркотиков

Певица Лайма Вайкуле дала откровенное интервью. Она высказалась о таланте артистов и шокировала признанием о наркозависимости (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU