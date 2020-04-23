Аноним "заминировал" рейс Москва - Южно-Сахалинск

23 Апр 2020 2020-04-23T06:58:29+03:00

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Неизвестный во второй раз за неделю сообщил о минировании самолета рейса Москва - Южно-Сахалинск.

Сообщается, что при проведении осмотра на лайнере взрывного устройства обнаружено не было, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу аэропорта. На борту самолета находились 41 пассажир и 12 членов экипажа, которые были экстренно эвакуированы. Позже, утром 23 апреля, пилоты воздушного судна успешно совершили посадку в аэропорту назначения.

Ранее сообщалось, что волна "минирования" анонимов началась еще в конце прошлого года. В некоторых случаях злоумышленники даже требовали круглую денежную сумму, в биткоинах.

В самых распространенных случаях возможной угрозы чаще всего оказываются здания судов, школы, больницы, вокзалы, аэропорты, детские сады и крупные торговые центры.

ИСТОЧНИК KP.RU