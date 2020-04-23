2020-04-23T06:58:29+03:00
Происшествия

Аноним "заминировал" рейс Москва - Южно-Сахалинск

Утром пассажирский лайнер успешно приземлился в аэропорту назначения
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
В России продолжается волна "минирования"В России продолжается волна "минирования"Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

Неизвестный во второй раз за неделю сообщил о минировании самолета рейса Москва - Южно-Сахалинск.

Сообщается, что при проведении осмотра на лайнере взрывного устройства обнаружено не было, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу аэропорта. На борту самолета находились 41 пассажир и 12 членов экипажа, которые были экстренно эвакуированы. Позже, утром 23 апреля, пилоты воздушного судна успешно совершили посадку в аэропорту назначения.

Ранее сообщалось, что волна "минирования" анонимов началась еще в конце прошлого года. В некоторых случаях злоумышленники даже требовали круглую денежную сумму, в биткоинах.

В самых распространенных случаях возможной угрозы чаще всего оказываются здания судов, школы, больницы, вокзалы, аэропорты, детские сады и крупные торговые центры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аноним "заминировал" рейс Москва - Южно-Сахалинск
В Роспотребнадзоре рассказали, какой антисептик можно считать эффективным
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 23 апреля 2020 года составило 6590 человек
Ученый назвал главный способ распространения COVID-19
Коронавирус в Московской области, последние новости на 23 апреля 2020: на улицах раздают бесплатные маски
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 23 апреля 2020 года увеличилось до 288 человек
Губернатор Самарской области озвучил дополнительные меры помощи пострадавшим из-за коронавируса жителям губернии
Число заболевших коронавирусом в Москве на 23 апреля 2020 года составило 31 981 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 23 апреля 2020 года увеличилось до 2 267 человек
Лайма Вайкуле рассказала, как спасается от скуки на самоизоляции
Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах России
Банки предупреждают об активизации мошенников во время самоизоляции
"Шоколадница" рискует закрыть половину кофеен из-за кризиса
"Худшая пандемия": эксперты оценили шансы коронавируса войти в историю
В Китае выявлено 10 новых случаев COVID-19
Аргентина стоит на пороге дефолта
Кремль рассчитывает на снижение заражений коронавирусом с середины мая
Число случаев коронавируса в Мексике превысило 10 тысяч
В России цифровые пропуска введут в 21 регионе
Россияне стали меньше тратить денег на алкоголь, косметику и одежду
Ученый назвал отличия коронавируса в России от случаев в Италии и США
Эксперт рассказал, какая смертность падает при режиме самоизоляции
Вирусолог сказал, когда можно увидеть выход на пик заболеваемости коронавирусом
Трамп запретил мигрантам въезд в США
РЖД обязали пассажиров указывать свои контактные данные при покупке билета на поезд