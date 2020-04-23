Цены на нефть выросли после угроз Трампа Ирану

23 Апр 2020 2020-04-23T08:17:54+03:00

Цены на нефть растут после угроз Трампа против Ирана Фото: REUTERS

Стоимость барреля Brent выросла более чем на 9%, а WTI - 11,3%

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Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 5,1% к 7:19 по мск на лондонской бирже ICE, достигнув отметки в $21,4 за баррель.

Стоимость нефти Brent выросла ещё на 4% К 7:23 мск и достигла $22,1 за баррель. Это выше, чем на закрытии предыдущей сессии на 8,5%.

К 7:30 стоимость нефти марки Brent выросла до $22,26 за баррель, увеличившись на 9,3%. Нефть марки WTI находится на отметке в $15,34 за баррель. Росто на стоимость июньских фьючерсов этой марки составил 11,3%.

Рост цен на фьючерсы случился после того, как президент США Дональд Трамп отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана в случае их вмешательства в действия кораблей США, сообщает Интерфакс.

- Я проинструктировал ВМС США, чтобы они обстреливали и уничтожали любые иранские катера с вооружением, если они будут донимать наши корабли на море, - сообщил американский лидер в своём Twitter.

ИСТОЧНИК KP.RU