Цены на нефть выросли после угроз Трампа Ирану
Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 5,1% к 7:19 по мск на лондонской бирже ICE, достигнув отметки в $21,4 за баррель.
Стоимость нефти Brent выросла ещё на 4% К 7:23 мск и достигла $22,1 за баррель. Это выше, чем на закрытии предыдущей сессии на 8,5%.
К 7:30 стоимость нефти марки Brent выросла до $22,26 за баррель, увеличившись на 9,3%. Нефть марки WTI находится на отметке в $15,34 за баррель. Росто на стоимость июньских фьючерсов этой марки составил 11,3%.
Рост цен на фьючерсы случился после того, как президент США Дональд Трамп отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана в случае их вмешательства в действия кораблей США, сообщает Интерфакс.
- Я проинструктировал ВМС США, чтобы они обстреливали и уничтожали любые иранские катера с вооружением, если они будут донимать наши корабли на море, - сообщил американский лидер в своём Twitter.
ИСТОЧНИК KP.RU