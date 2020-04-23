Большинство родителей планируют потратить маткапитал на покупку жилья

23 Апр 2020 2020-04-23T08:30:13+03:00

В ближайшие пять лет завести ребенка хотят 11,8 млн семей

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Большинство семей, которые имеют право на материнский капитал, собираются потратить его на покупку жилья. Завести ребенка в ближайшие пять лет хотят 11,8 миллионов семей. 7,1 из них направят сертификат на улучшение жилищных условий.

Уже сейчас доля покупателей квартир в новостройках, которые пускают на эти цели семейные сертификаты, достигает 20%. Такие данные озвучены в ходе опроса ВЦИОМ и ДОМ.РФ.

— Это может обеспечить спрос на покупку или строительство жилья в объеме до 350 млн кв. м, — отметили в ДОМ.РФ.

Материнские сертификаты используются примерно в 45% всех ипотечных кредитов, выданных в России за 2007–2019 годы. Средства направляют на погашение основного долга или предоставляют в качестве первоначального взноса, пишет газета «Известия».

Программа маткапитала стартовала в стране с 2007 года. Изначально право на денежный сертификат возникало при рождении второго ребенка, но с 2020 года стара распространена и на первенца. При рождении первого ребенка родители имеют право на сертификат в 466,6 тысяч рублей, за второго – плюс 150 тысяч рублей (616,6 тыс. рублей в сумме).

Направлять средства можно на образование детей, формирование накопительной части пенсии матери, соцадаптацию детей-инвалидов и улучшение жилищных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU