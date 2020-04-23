2020-04-23T09:52:16+03:00
В мире

МИД Украины начал масштабную кампанию по исправлению данных о России в Википедии

Ведомство хочет дополнить информацию "на темы российской агрессии и интеграции Украины в Евросоюз и НАТО"
Ася КУЗНЕЦОВА
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МИД Украины начал масштабную кампанию по исправлению "Википедии"МИД Украины начал масштабную кампанию по исправлению "Википедии"Фото: REUTERS
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Министерство иностранных дел Украины начало масштабную кампанию по правке "дезинформации в Википедии", сообщило ведомство на своём сайте.

Вместе с "Викимедиа Украина" МИД хочет "заполнять пробелы и исправлять неточности на темы российской агрессии, интеграции Украины в Евросоюз и НАТО, отношений с другими странами".

Министерство планирует привлечь в акции "как можно больше людей к наполнению „Википедии“ информацией об Украине".

Сначала МИД и "Викимедиа Украина" запустят онлайн-марафон "Месяц украинской дипломатии".

В течение мая авторы украинской "Википедии" будут создавать новые и править существующие на ресурсе материалы о конфликте в Донбассе, интеграции Украины В Евросоюз и НАТО, а также о внешней политике республики и её работе в международных организациях.

Сотрудники МИД Украины также примут участие в акции, рассказав на своих сайтах о важных для страны политиках и общественниках, датах и местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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