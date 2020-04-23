2020-04-23T09:30:40+03:00
Общество

Крепкий алкоголь в маленьких бутылках могут убрать из продажи

С 1 июля в силу вступит запрет на его разлив в бутылки менее 500 миллилитров
Ася КУЗНЕЦОВА
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В России из продажи могут исчезнуть крепкие алкогольные напитки в таре объёмом меньше 500 миллилитров, поскольку с 1 июля 2020 года производители будут обязаны соблюдать новый стандарт разлива.

Доля такой продукции во многих компаниях составляет 50% от общего объёма производства. Некоторые из производителей уже обратились в Росстандарт и попросили оставить использование маленьких бутылок, сообщает "Коммерсантъ".

ИСТОЧНИК KP.RU

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