Крепкий алкоголь в маленьких бутылках могут убрать из продажи

23 Апр 2020 2020-04-23T09:30:40+03:00

С 1 июля в силу вступит запрет на его разлив в бутылки менее 500 миллилитров

Изменить размер текста: A A

В России из продажи могут исчезнуть крепкие алкогольные напитки в таре объёмом меньше 500 миллилитров, поскольку с 1 июля 2020 года производители будут обязаны соблюдать новый стандарт разлива.

Доля такой продукции во многих компаниях составляет 50% от общего объёма производства. Некоторые из производителей уже обратились в Росстандарт и попросили оставить использование маленьких бутылок, сообщает "Коммерсантъ".

ИСТОЧНИК KP.RU