В России могут ввести штрафы за автохлам и сосульки на крышах

23 Апр 2020 2020-04-23T10:04:51+03:00

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Новые штрафы за брошенные во дворе и на улицах автомобили и сосульки на крышах могут включить в Кодекс об административных правонарушениях. Министерство юстиции России согласилось проработать этот вопрос, сообщила ТАСС первый заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

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ИСТОЧНИК KP.RU