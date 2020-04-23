2020-04-23T10:04:51+03:00
Общество

В России могут ввести штрафы за автохлам и сосульки на крышах

Минюст согласился проработать этот вопрос
Ксения АНУФРИЕВА
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Новые штрафы за брошенные во дворе и на улицах автомобили и сосульки на крышах могут включить в Кодекс об административных правонарушениях. Министерство юстиции России согласилось проработать этот вопрос, сообщила ТАСС первый заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Материал дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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