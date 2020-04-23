Больше половины россиян почувствовали на сокращение доходов в апреле

23 Апр 2020 2020-04-23T10:39:50+03:00

Многие компании отказались выплачивать сотрудникам премии и бонусы, а некоторые отправили коллективы в неоплачиваемые отпуска

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Коронавирус ударил по кошельку больше половины россиян. 56 процентов работающего населения страны столкнулись с сокращением доходов в апреле. Сильнее всего падение заработка ощутили жители Санкт-Петербурга, Краснодара и Уфы, а меньше всего — в Омска, Казани и Волгограда.

Среди тех, кто пока не заметил перемен в доходе – 40%, а у 4% поступления даже выросли.

Как распределяют доходы россияне:

Начали экономить – 57%,

Сократили траты на одежду и обувь 66%,

Перестали развлекаться – 56%,

Экономят на ресторанной еде 47%.

Сбережений на «черный день» у большинства россиян не оказалось, об этом заявляют больше половины опрошенных (из 3 тысяч респондентов). 28% опрошенных только собираются сформировать финансовую подушку.

И только 22% респондентов имеют сбережения и регулярно их пополняют, пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

В условиях пандемии коронавируса экономисты предупреждают россиян, что не стоит брать кредиты. заемные средства быстро закончатся, а платить придется еще долго. К тому же, не исключены перебои с зарплатой, пишет сайт Дни.ру.

ИСТОЧНИК KP.RU