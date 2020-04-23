Больше половины россиян почувствовали на сокращение доходов в апреле
Коронавирус ударил по кошельку больше половины россиян. 56 процентов работающего населения страны столкнулись с сокращением доходов в апреле. Сильнее всего падение заработка ощутили жители Санкт-Петербурга, Краснодара и Уфы, а меньше всего — в Омска, Казани и Волгограда.
Среди тех, кто пока не заметил перемен в доходе – 40%, а у 4% поступления даже выросли.
Как распределяют доходы россияне:
Начали экономить – 57%,
Сократили траты на одежду и обувь 66%,
Перестали развлекаться – 56%,
Экономят на ресторанной еде 47%.
Сбережений на «черный день» у большинства россиян не оказалось, об этом заявляют больше половины опрошенных (из 3 тысяч респондентов). 28% опрошенных только собираются сформировать финансовую подушку.
И только 22% респондентов имеют сбережения и регулярно их пополняют, пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.
В условиях пандемии коронавируса экономисты предупреждают россиян, что не стоит брать кредиты. заемные средства быстро закончатся, а платить придется еще долго. К тому же, не исключены перебои с зарплатой, пишет сайт Дни.ру.
ИСТОЧНИК KP.RU