В России за сутки умерло 42 человека с коронавирусом

23 Апр 2020 2020-04-23T10:50:42+03:00

За один день на территории страны нашли 4774 новых заболевших

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За минувшие сутки в России зафиксировано 42 летальных исхода после заражения коронавирусной инфекцией. Медики нашли 4774 новых инфицированных за один день, сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Специалисты уточнили, что у 47,8 процента новых заболевших не было никаких симптомов заболевания. Полностью выздоровел за сутки 471 пациент.

Больше всего смертей от коронавируса за минувшие сутки зафиксировано в Москве – от болезни в столице скончались 27 человек. По три летальных исхода в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Красноярском крае, по одному: в Брянской, Нижегородской, Тульской и Ярославской областях, в Пермском крае и Республике Ингушетия. С начала пандемии на территории России от заражения инфекцией и осложнений после нее погибли 555 человек.

Всего на сегодняшний день в России врачи зарегистрировали 62 773 случая коронавируса во всех регионах. Как ранее сообщал сайт kp.ru московский глава Сергей Собянин предложил распространить столичную систему цифровых пропусков на всю территорию страны. По мнению градоначальника, это позволит позволит контролировать перемещение людей между регионами, не ограничивая его.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/774333" frameborder="0"></iframe> В Москве началась четвертая неделя всеобщей самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU