Более четверти россиян изменили планы на майские праздники и летние каникулы

23 Апр 2020 2020-04-23T11:36:28+03:00

Около 5% опрошенных россиян все еще не отказались от планов уехать летом за границу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Более четверти жителей России изменили свои планы на празднике в мае и летний отпуск из-за карантина по коронавирусу, закрытия границ и запрета на выезд из страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ.

- Более 26% россиян изменили свои планы на отдых весной и летом этого года. Месяц назад такое заявление сделали только 17 процентов наших соотечественников, - следует из выводов опроса.

В качестве причин, по которым пришлось изменить планы, респонденты назвали пандемию и страх заразиться вирусом (половина опрошенных), карантин и ограничительный мероприятия (34 процента), закрытия границ, запрет на авиаперелеты и выезд из государства (11 процентов).

Согласно ВЦИОМ, примерно 15 процентов опрошенных россиян огорчились из-за необходимости изменить планы на каникулы, 11% оказались разочарованными этим фактом, 10 процентов рассказали об отрицательных эмоциях в целом. Еще 10% респондентов нейтрально отнеслись к сложившейся ситуации, а 9% рассказали, что совсем не расстроились и сохраняют позитивный настрой.

Примерно 57% опрошенных собираются отдыхать летом и на майских праздниках дома, еще 35% намерены уехать на дачу, 11% - в другой город или деревню на территории России, а 6% планируют провести каникулы на черноморском побережье Кавказа. При этом около 5 процентов россиян все еще не отказались от планов уехать летом за границу.

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ИСТОЧНИК KP.RU