2020-04-23T11:47:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 80% новых заболевших коронавирусом в Москве моложе 65 лет

Около 3% зараженных за минувшие сутки – дети
Ксения АНУФРИЕВА
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Более 80% новых заболевших коронавирусом в Москве моложе 65 летБолее 80% новых заболевших коронавирусом в Москве моложе 65 летФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За один день на территории российской столице коронавирусом заболели 1959 человек. При этом 80% из них – пациенты моложе 65 лет, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с пандемией в Москве.

Всего в городе с начала пандемии медики диагностировали коронавирусной инфекцию у 33 940 местных жителей. Среди новых заболевших за последние сутки:

40,5% — от 18 до 45 лет

37,5% — от 46 до 65 лет

11,5% — от 66 до 79 лет

7,5% — старше 80 лет

3% — дети

В оперативном штабе отметили, что все инфицированные и люди, которые с ними контактировали, сейчас находятся под строгим наблюдением медиков. До мая все жители Москвы независимо от возраста обязаны не покидать место жительства для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Ранее сайт kp.ru писал, что специалисты НИИ Склифосовского в Москве начали испытание новой методики лечения коронавируса гелием. Гелий эффективен в лечении лёгочных заболеваний, ведь он нормализует газовый состав крови.

Опустевшая Москва с дрона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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